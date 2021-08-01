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Пушков: американские законодатели напрасно тратят деньги на Украину

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Пушков: американские законодатели напрасно тратят деньги на Украину

Конгресс США дал добро на увеличение финансирования Украины до 481,5 млн долларов. Такое решение оценил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, американские законодатели не разбираются в ситуации и попусту тратят деньги налогоплательщиков. Такая расточительность уже ни раз была замечена за властями США, передает Федеральное агентство новостей.

"Они ровно так же ничего не понимали ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Сирии. Так что не впервой», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Палата представителей Конгресса США также вынесла на обсуждение возможность введения запрета американскому президенту Джо Байдену на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Однако, по словам российского сенатора, этот шаг ни к чему не приведет, так как Соединенные Штаты учитывают интересы немецкой стороны в этом вопросе.