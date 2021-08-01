Минприроды разрешило добычу краснокнижных животных в исключительных случаях

Два новых закона о добыче краснокнижных животных вступают в силу 1 августа. Об этом сообщило Минприроды России.

Согласно новому порядку, в исключительном случае россиянам позволяют добывать редких животных, передает ТАСС. Этим правом можно будет воспользоваться "в целях сохранения объектов животного мира", пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь добывать зверей Красной книги можно для мониторинга, изучения и регулирования их численности. Кроме того, позволительны такие меры для охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов страны.