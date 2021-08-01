Известные бренды поучаствуют в эксперименте по маркировке антисептиков в России

Эксперимент по маркировке антисептиков начнется в России в воскресенье, 1 августа. Участвовать в нем решили более 35 компаний.

Пилотный проект продлится по 31 августа 2022 года. Постановление о начале эксперимента в июле подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Участие в эксперименте по маркировке для брендов, в число которых вошли Avon, Faberlic и Mary Kay, будет добровольным. Об этом рассказал "Известиям" заместитель гендиректора оператора национальной системы маркировки "Честный знак" Реваз Юсупов.

С помощью маркировки производители надеются снизить долю контрафакта на рынке. Инициатива по внедрению "Честного знака" была поддержана на всех уровнях.