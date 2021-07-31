Доктор Мясников оценил последствия июльской волны коронавируса

Новая волна коронавируса, наблюдавшаяся в России в июле, повысила статистику по количеству выявленных случаев COVID-19. На это указал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор признался, что прогнозировал в июле до 30 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Такого, по его словам, к счастью, не произошло. Мясников, как передает "Вечерняя Москва", не исключил, что подобные волны будут наблюдаться и в будущем.

"Волны будут в дальнейшем. Посмотрите на статистику коронавируса, на эти классические горбы. Такие прошли по всему миру, мы просто идем с опозданием на месяц", — подчеркнул врач.

Сейчас волна COVID-19, по мнению Мясникова, пойдет вниз. В ноябре она вновь устремится вверх. Защититься от коронавируса поможет вакцинация.