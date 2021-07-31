Лукашенко поздравил старшую внучку с замужеством

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж 31 июля. Глава государства обратился к молодоженам с торжественным словом.

Празднование свадьбы проходило в одном из ресторанов Белоруссии. Новобрачные отмечали торжество в кругу родных и близких людей, сообщил близкий к пресс-службе главы страны Telegram-канал "Пул первого".

"Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: "Вы пишете вашу историю...". Красиво, душевно, в кругу родных и самых близких", — отмечается в сообщении.

Ресторан, в котором молодожены праздновали бракосочетание, вмещает чуть больше 100 гостей. По информации СМИ, пара пригласила около 70 человек. Виктория — старшая дочь сына Лукашенко Виктора. Он возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии.