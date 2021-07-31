"Я не МОК": журналист NYT осадил недовольных триколором России на Олимпиаде

Американский обозреватель тенниса из газеты New York Times Бен Ротенберг отказался убирать смайлики с флагом РФ из своего поста в соцсети после призывов недовольных пользователей.

Журналист выложил на своей странице результаты турнирного дня Олимпиады в Токио, использовав при этом смайлики с флагами стран спортсменов. В их числе были также атлеты Олимпийского комитета России (ОКР), рядом с фамилиями которых Ротенберг поставил российские триколоры. Один из комментаторов заявил, что обозревателю "вряд ли стоит использовать изображение российского флага", на что получил ответ от самого автора публикации.

"Я не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия", — подчеркнул журналист.

Российские спортсмены не могут соревноваться под названием "сборная России" из-за решения CAS. Также отечественным атлетам запрещено выступать с российским гимном и флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.

На данный момент команда ОКР находится на четвертом месте медального зачета летней Олимпиады. В копилке национальной сборной 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.