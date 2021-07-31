NASA заявило о приближении огромного астероида к Земле

Астероид 2019 YM6 подлетит на минимальное расстояние к Земле 31 июля. Об этом сообщили специалисты NASA.

Риск столкновения с небесным телом очень мал, потому что гигантский астероид, который специалисты отнесли к классу "Аполлон", будет пролетать в 7 миллионах километрах от нашей планеты, передает Daily Star.

Еще один астероид того же класса приблизится к Земле 3 августа, но столкнуться с ним тоже не придется. Однако на случай падения ученые уже занялись подготовкой, в том числе и определением, куда именно упадет космическое тело. Если такой неблагоприятный сценарий осуществится, взрывная волна может спровоцировать катастрофические последствия в радиусе нескольких сотен километров.