Гол Смолова помог "Локомотиву" победить ЦСКА во втором туре РПЛ

"Локомотив" одержал волевую победу над московскими армейцами во втором туре РПЛ. Матч закончился со счетом 2:1.

Игроки ЦСКА забили первый гол в этой встрече. На 19-й минуте отличился полузащитник Кристиян Бистрович. "Локомотив" отыгрался уже через три минуты. Точно в створ пробил нападающий Федор Смолов.

Во втором тайме армейцы пропустили еще один гол. Забитый мяч на свой счет записал полузащитник Рифат Жемалетдинов.

"Локомотив" по итогам двух туров набрал шесть очков. В первом матче нового сезона железнодорожники обыграли тульский "Арсенал".