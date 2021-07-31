Ракеты "Вихрь" позволят вертолетам Ми-28Н уничтожать танки с одного выстрела

Российские ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" получат на вооружение противотанковые ракеты "Вихрь-1". Новость прокомментировал военный летчик Владимир Попов.

Ракеты "Вихрь-1" обладают автоматической лазерной системой наведения. Они позволяют вести огонь на расстоянии до десяти километров. С их помощью "Ночные охотники" смогут уничтожать бронетехнику противника с одного выстрела.

Броня танка, БМД или БМП, как отметил летчик, рассчитана на нижнюю часть машины. Верхняя часть брони является более тонкой. Боеприпас, попадающий сверху, взрывается внутри и уничтожает личный состав. Без него танк можно назвать грудой металлолома.

"Хорошее, нужное оружие, хотя и не такое дешевое, как хотелось бы. Но мы понимаем, о чем речь идет, — вывести дорогостоящий танк Abrams с одного выстрела стоит этого, согласитесь", — подчеркнул Попов в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Оснащенный "Вихрем" вертолет надежно укрепит защиту российских рубежей. Для сил НАТО, по словам летчика, он будет представлять серьезную угрозу.