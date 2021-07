Губернаторов смутили остатки завтрака на подбородке Байдена

Президент США Джо Байден смутил американских губернаторов остатками завтрака на подбородке. Конфуз произошел на совещании по ситуации с лесными пожарами.

Глава Белого дома проводил рабочую встречу по видеосвязи, когда к нему подошел помощник и передал записку. Прочитав ее, американский президент вытер подбородок рукой и посмотрел на пальцы.

Губернаторы, наблюдающие за тем, как президент США убирает остаток завтрака с подбородка, смутились, когда Байден поднес пальцы ко рту, прижал ладонь к губам и еще раз вытер. После этого Джо Байден случайно перевернул записку, чтобы сделать заметки, но не учел, что всем камерам видно ее содержание. На бумаге черным маркером было написано: "Сэр, у вас что-то на подбородке".

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.



Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY