Политолог Масленников раскрыл интерес Байдена в сделке с ФРГ по "Северному потоку — 2"

Американский лидер Джо Байден готов пойти на уловки с санкциями против "Северного потока — 2", чтобы сохранить связи США с Европой. Об этом заявил политолог Никита Масленников.

Палата представителей США ранее приняла поправку к закону, которая предусматривает возможность блокировать полномочия президента в вопросе газопровода. Байден больше не может отказаться от ограничительных мер против "Северного потока — 2".

Политолог и экономист Масленников уверен, что Европейский союз и США попали в зону риска. Кроме того, под вопросом находится сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем. По этой причине Белый дом готов пойти на различные уловки, чтобы сохранить связи с Евросоюзом. Кроме того, газопровод также представляет интерес для американского бизнеса. Проект заставит производителей сжиженного природного газа включиться в гонку, что позволит США решить экономические проблемы.

"Опять же, в какой мере будут применяться санкции, будет решать Белый дом, президент имеет право гибко применять опции, заложенные в законодательство", — считает экономист.

Масленников добавил, что также сложилась непонятная ситуация с газопроводом после введения в эксплуатацию. Это связано не с ограничительными мерами США, а с еврорегуляторами. Остается проблема с 50% нагрузкой магистрали. Это может тянуться еще долгое время, пишет "ПолитРоссия".