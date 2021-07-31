Пропавшую в Грузии гражданку Австралии нашли мертвой

Тело пропавшей ранее австралийки нашли прикрытым листьями и ветками в ущелье под колесом обозрения. Девушка была мертва.

Пропавшую гражданку Австралии нашли мертвой спустя сутки поисков. По предварительным данным, ее убили. Тело погибшей было найдено в ущелье под колесом обозрения. Кто-то прикрыл его ветками и листьями.

Установлено, что девушка работала педагогом в Батуми. Она отправилась в Тбилиси на отдых, где ее и видели последний раз перед тем, как австралийка отправилась на прогулку на гору Мтацминда.

Информацию о пропаже женщины в соцсети выложила ее подруга из США. По ее словам, когда девушка в пятницу вечером разговаривала с ней по телефону, на нее было совершено нападение. Гражданка просила о помощи. Остальные обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее волонтеры нашли пропавшую мать четырехлетней девочки в Самаре.