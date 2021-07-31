Немецкий политолог рассказал, почему Меркель недолюбливает Путина

Между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель всегда были напряженные отношения, можно сказать проблематичные, заявил политолог Александр Рар.

Эксперт в беседе с журналистом Федерального агентства новостей рассказал, почему немецкий политик недолюбливает российского коллегу. По его словам, она не доверяет Путину и это ее личностная проблема. Однако не только к нему канцлер ФРГ относилась с осторожностью.

"Как и к (бывшему главе Белого дома Дональду. — Прим. ред.) Трампу, и к (президенту Турции Реджепу Тайипу. — Прим. ред.) Эрдогану. Не только к Путину. Меркель — человек специфический", — добавил политолог.

Немецкому лидеру больше по нраву такие, как экс-глава США Барак Обама. То есть мягкотелые политики с западными ценностями, отметил Александр Рар со ссылкой на источники в высокопоставленных кругах республики.

Ранее немецкий биограф Ральф Боллман представил книгу "Ангела Меркель. Канцлер и ее время". В ней автор рассказал о серьезной перепалке между Меркель и Путиным, по итогам которой канцлер впала в истерику. Поводом тогда стало воссоединение Крыма с Россией.