Политолог Якубин раскрыл ловкий прием Путина в статье об Украине

Российский президент Владимир Путин в своей статье о единстве русских и украинцев использовал своеобразный "прием айкидо", сообщил политолог Алексей Якубин.

Политика декоммунизации на территории Украины проводилась со встраиванием в нее неких антироссийских моментов, отметил эксперт. По его словам, Путин при помощи ловкого приема со статьей поставил вопрос, насколько в советские годы была корректно сформирована тема о границах.

"Получается, что вся эта история с декоммунизацией, которую на Украине раскручивают националисты, уже создает для нее проблемы, учитывая, что большая часть населения никогда не была за", — отметил Якубин.

Плюс ко всему Киев является наследником Украинской Советской Социалистической Республики. Получается, что попытки властей выставить СССР в качестве чего-то враждебного порождают проблемы с точки зрения легитимации современного государства.

"Именно это противоречие Путин в своей статье отметил", — констатировал политолог.

Якубин добавил, что российский лидер в своей статье сделал акцент на изменении подхода к отношениям с Украиной. Если в советское время из разных народов формировался единый, то в материале Путина указано, что украинцы и русские сейчас похожи на одну реку, которая разделилась на потоки, пишет "Украина.ру".