Два гола в меньшинстве не помогли "Уфе" обыграть "Динамо"

Столичный футбольный клуб "Динамо" обыграл "Уфу" со счетом 3:2 во встрече второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Уфе" удалось забить сопернику два гола в меньшинстве. На 75-й минуте встречи с поля удалили полузащитника команды Руслана Фищенко, вышедшего на замену на 56-й минуте. Игрок получил две желтых карточки, одну из которых судья показал за подножку, а вторую — за игру рукой.

Два гола, которые принес команде Хамид Агаларов, не помогли "Уфе" вырвать победу у соперника. Даниил Фомин забил два мяча за "Динамо" во время пенальти, а третий гол оформил Себастьян Шиманьский.

Матч проходил на стадионе в Уфе. На трибунах могли находиться не более 1 тысячи болельщиков. После победы "Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице.