Трое полицейских получили травмы во время столкновений на массовых акциях в Париже

Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за столкновений с агрессивными манифестантами в столице Франции.

Местные СМИ показали кадры, как правоохранители несут на руках получившего травму коллегу без защитного шлема. Сведений о состоянии пострадавших полицейских пока нет.

Причиной массовых демонстраций стал тот факт, что во Франции с 9 августа вводятся специальные санитарные пропуска, которые людям придется предъявлять, чтобы отправиться в поездку или посетить общественные места. В новом документе будет стоять отметка о вакцинации или об отрицательном результате теста на коронавирус.