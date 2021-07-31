Жена Бориса Джонсона объявила, что ждет ребенка

Супруга главы британского правительства Бориса Джонсона Кэрри написала в Instagram, что ждет второго ребенка. Пара ожидает рождения малыша к Рождеству.

Кэрри Джонсон заявила, что в начале года у нее произошел выкидыш. Но, несмотря на это, они с супругом продолжили попытки зачать ребенка. Она добавила, что сейчас счастлива быть снова беременной.

Экс-директор по связям с общественностью Консервативной партии 33-летняя Кэрри Симондс стала супругой премьер-министра 29 мая. Их свадьба прошла в Вестминстерском соборе в Лондоне, а уже в апреле у пары родился наследник.

СМИ сообщают, что ребенок, который должен появиться на свет в декабре, станет для 57-летнего Джонсона седьмым. От предыдущих отношений у британского политика есть шестеро детей. Сам премьер-министр в беседе с журналистами никогда не отвечал на вопросы о детях.