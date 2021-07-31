Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Жена Бориса Джонсона объявила, что ждет ребенка

59
Жена Бориса Джонсона объявила, что ждет ребенка

Супруга главы британского правительства Бориса Джонсона Кэрри написала в Instagram, что ждет второго ребенка. Пара ожидает рождения малыша к Рождеству.

Кэрри Джонсон заявила, что в начале года у нее произошел выкидыш. Но, несмотря на это, они с супругом продолжили попытки зачать ребенка. Она добавила, что сейчас счастлива быть снова беременной.

Экс-директор по связям с общественностью Консервативной партии 33-летняя Кэрри Симондс стала супругой премьер-министра 29 мая. Их свадьба прошла в Вестминстерском соборе в Лондоне, а уже в апреле у пары родился наследник.

СМИ сообщают, что ребенок, который должен появиться на свет в декабре, станет для 57-летнего Джонсона седьмым. От предыдущих отношений у британского политика есть шестеро детей. Сам премьер-министр в беседе с журналистами никогда не отвечал на вопросы о детях.