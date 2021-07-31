Россиян призвали заранее подумать о спортивном досуге школьников

Родителям следует до начала учебного года подумать о спортивном досуге своих детей. Об этом заявила врач-педиатр и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Физические нагрузки помогут ребенку поддерживать крепкий иммунитет, также у него наладится режим питания и сна. Школьникам рекомендовано заниматься спортом три раза в неделю, важно понимать, что о профессиональных секциях речи не идет, отметила специалист. По ее словам, активный образ жизни сократит угрозу заболевания респираторными и вирусными инфекциями, повысит успеваемость ребенка, передает Федеральное агентство новостей.

"Кроме того, ребенок каждый день около часа должен гулять на свежем воздухе <...> Это помогает ребенку социализироваться, бороться с лишним весом и укреплять иммунитет", — добавила Добрецова.

Если родители заметили, что дети малоактивны, они плохо развиваются, лучше обратиться к лечащему врачу. Существует вероятность, что у них есть хронические заболевания, резюмировала эксперт.