Онищенко назвал актуальной идею передачи данных о здоровье водителей в МВД

Минздрав РФ намерен направлять справки о здоровье водителей в ГИБДД. Депутат ГД, первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил этот законопроект.

Суть идеи заключается в том, что при выявлении у автомобилиста заболевания, несовместимого с управлением транспортным средством, действие его водительских прав автоматически приостанавливается.

"Просто лишать прав нельзя же. Предположим, я работаю, а мне вдруг пришла бумага о том, что забрали у меня права и я уже не работаю", — передает ФАН слова Онищенко.

Он отметил, что такие статьи на сегодняшний день отсутствуют в Гражданском и Трудовом РФ. Для этого должна быть регламентирована определенная процедура.

Тем не менее совместный проект закона Минздрава и МВД актуален, поскольку среди российских водителей есть те, кто действительно может нести угрозу на дорогах из-за серьезных заболеваний. Потому необходимо разработать перечень конкретных заболеваний, наличие которых станет основанием для лишения прав, заключил собеседник агентства.