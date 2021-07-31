Леонид Якубович объяснил, почему не хочет видеть свою первую любовь

Народный артист России Леонид Якубович отмечает 76-летие. В честь этого события телеведущий рассказал о своих жизненных достижениях и вспомнил свою первую любовь.

Якубович признался, что впервые влюбился еще в восьмом классе. Он даже посвятил часть своей книги этим светлым чувствам. Об объекте своей страсти ведущий решил умолчать, но ответил, что не пригласит ее на свою передачу "Поле чудес". На это есть личная причина.

"Вообще, не дай бог встречаться через много лет с тем, что мы называем "первая любовь", — будет большое разочарование!" — заявил Якубович в интервью Федеральному агентству новостей.

Народный артист России начал свой долгий карьерный путь с работы электромехаником на авиационном заводе, а затем и на автозаводе. Во время обучения в университете играл в КВН. Затем последовала литературная деятельность. Леонид Якубович писал сценарии для телепрограмм, а затем вел некоторые передачи и фестивали, играл в кино и сериалах.

В 1991 году его пригласили на роль ведущего программы "Поле чудес". Уже 30 лет он занимает эту должность и продолжает радовать граждан России своим чувством юмора и безграничным обаянием.