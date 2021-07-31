Экс-соратница Навального рассказала, как Волков подставил сторонников ФБК

Бывшая соратница осужденного блогера Алексея Навального Анастасия Кашкина рассказала, как Леонид Волков подставил своих подчиненных.

Эск-сотрудница нижегородского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) заявила, что соратники блогера готовы жертвовать людьми ради своих амбиций, передает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, последние несанкционированные протестные акции в поддержку Навального, которые состоялись весной 2021 года, были абсолютно бесполезными, однако на их проведении настоял руководитель штабов Леонид Волков. При этом именно неверная политика руководства ФБК привела к признанию структур Навального экстремистскими, нежелательными и иноагентами.

"Я страшно злюсь на Волкова, который грозно машет кулаками и обещает победу добра над нейтралитетом. При том что в России остались брошенными низовые сотрудники, вроде координаторов и сммщиков. При том что в той же Грузии им запрещают общаться с русской диаспорой", — отметила она.

Заявление Кашкиной подтвердил другой экс-сотрудник структур Навального — Виталий Серуканов. По его словам, Волков принял абсурдное решение, запретив соратникам блогера общаться с другими оппозиционерами в России, а также за рубежом. При этом Волков лицемерно разделил всех сотрудников на приближенных и подозрительных, первые из которых были направлены в Литву, а вторые в Грузию.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России