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Российская туристка рассказала об остановке на горящих курортах Турции

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Российская туристка рассказала об остановке на горящих курортах Турции

Туристка из России описала обстановку на охваченном огнем турецком курорте Мармарис.

В конце июля по всей территории Турции массово вспыхнули лесные пожары. В стране зафиксировали аномальную жару — температура воздуха местами поднималась выше +40 градусов. В конечном итоге огонь добрался до провинции Анталья. Ее жители массово стали сообщать о повисших над домами клубах дыма.

Россиянка, отдыхающая на одном из курортов Турции, рассказала, что спасатели борются с огнем уже на протяжении нескольких дней. Перед этим они эвакуировали из отелей всех отдыхающих и попросили их взять с собой вещи первой необходимости и документы. По ее словам, над охваченной пожаром территорией провинции постоянно кружат вертолеты, которые пытаются потушить огонь.