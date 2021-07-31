Развитие дорог в Кронштадте повысит туристическую привлекательность "Острова фортов"

Кронштадт ждет модернизация улично-дорожной сети. Въезд в город расширят до четырех полос, а также построят развязку с КАД.

Сейчас разрабатывается проект развития Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, Цитадельского шоссе и улицы Адмирала Грейга. Модернизация улично-дорожной сети запланирована в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность в городе и создать удобную сеть внутри комплекса "Остров фортов". Чем еще он полезен, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

"Четыре полосы — это лучше, чем две. Конечно, да! Потому что Кронштадт в утренние и вечерние часы стоит в пробке по Кроншоссе, потому что там по одной полосе есть светофор, даже два. Один пешеходник, а один перекресток там ближе к КЗС. Это даже не КАД, правильнее называть дорога КЗС, у нее даже другой собственник", — отметил собеседник "Невских новостей".

Появление Цитадельского шоссе положительно скажется на туристической привлекательности парка "Остров фортов". К тому же в целом улучшится транспортная доступность Кронштадта, резюмировал автоэксперт Дмитрий Попов.