Ротвейлер во время прогулки растерзал двоих детей в Подмосковье

В Подмосковье ротвейлер напал на двоих детей, которые в это время гуляли с мамой.

Чрезвычайное происшествие случилось в подмосковной деревне Филипповское городского округа Чехов. Во время прогулки маленьких брата и сестру едва на загрыз ротвейлер. Собака бросилась на них, когда они гуляли с мамой.

Дети получили тяжелые травмы. В данный момент решается вопрос о срочной транспортировке 11-месячного малыша вертолетом в Москву. Врачи диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму, а также множество переломов и укусов. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Его сестра пострадала меньше. Девочка госпитализирована со множественными укусами. Что стало причиной агрессивного поведения собаки, и почему она набросилась на детей, пока не известно.