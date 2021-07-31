Названы продукты, которые лучше всего есть в сыром виде

Некоторые продукты лучше всего употреблять в сыром виде, так как при приготовлении они теряют свои витамины и питательные вещества.

Употребление свеклы в сыром виде поможет укрепить иммунитет, так как этот овощ богат клетчаткой и витаминами. Кроме этого, свекла может нормализовать давление и снизить риск развития рака.

Сырой лук содержит в себе соединения серы и антиоксиданты. Эти вещества трудно найти в любом другом продукте, поэтому он очень полезен для здоровья.

Капуста брокколи в сыром виде является источником витаминов, клетчатки, белка, железа и многих других питательных веществ. Основной источник ликопина — помидор. Он содержит в себе большое количество витаминов, поэтому его следует употреблять в сыром виде.

Кокос и кокосовая вода богаты клетчаткой, магнием и селеном. Кроме того, это натуральный продукт, которая поможет хорошо утолить жажду.