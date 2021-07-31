Определена мутация, которая ответственна за случаи инсульта у детей

Мутации, прерывающие центральную роль гена DIAPH1 в моделировании формы сосудистых клеток, могут провоцировать определенную болезнь, которая вызывает инсульты у детей.

Ежегодно инсульты поражают одного из 4000 новорожденных и еще 2000 детей старшего возраста. Чаще всего они спровоцированы болезнью моямоя. Это довольно редкое отклонение, при котором артерии головного мозга постепенно сужаются, отмечают медики. Чаще всего такое заболевание поражает представителей Восточной Азии. Однако бывают и исключения.

В основе некоторых случаев болезни моямоя лежит мутация гена DIAPH1. Известно, что дети переносят несколько микро-инсультов до того, как у них диагностируют заболевание. Тестирование на раннем этапе поможет врачам предугадать прогноз пациента. Таким способом медики смогут защитить малыша от инсульта в будущем, считают ученые из Йельского университета, исследование которых опубликовано в журнале JAMA Neurology.