Российские фехтовальщики обеспечили себе первую строчку в медальном зачете

Сборная России по фехтованию обеспечила себе первое место в медальном зачете летних Игр в Японии.

Финал командного турнира закончился победой российских саблисток. Это позволило занять первое место в медальном зачете среди представителей других стран еще до итогового подсчета наград.

Заключительный бой для российской команды еще только предстоит, а в копилке сборной уже есть медали всех номиналов: три золотых, три серебряных и одна бронзовая. В Токио сборной России по фехтованию осталось разыграть последний комплект наград в командном первенстве рапиристов. В любом случае первую строчку в медальном зачете как по количеству золотых медалей, так и по общему числу призов, заняли российские спортсмены.