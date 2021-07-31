Автор "Носиков-курносиков" Емельянов умер после заражения коронавирусом

Российский композитор, автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов скончался после заражения коронавирусом.

Информацию о смерти музыканта предоставила журналистам его дочь Наталья. По ее словам, мужчина умер от последствий заболевания 27 июля. Музыканту было 80 лет. Прощание с ним состоится на Николо-Архангельском кладбище Москвы 31 июля.

Композитор родился 20 апреля 1941 под Хабаровском. Емельянов получил образование в Карагандинском музыкальном училище. Его песня "Носики-курносики" впервые прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году и принесла ему известность.