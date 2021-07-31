Новак Джокович не стал бороться за бронзу в теннисе на Олимпиаде в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович не явился на парный матч с Ниной Стоянович на летних Олимпийских играх в Токио.

Вместе с Ниной Стоянович Новак Джокович должен был сразиться в миксте на Олимпийских играх в Токио против теннисистов из Австралии Эшли Барти и Джона Пирса. Однако спортсмен не пришел на парный матч, отказавшись бороться за бронзу. Из-за неявки теннисиста награда автоматически перешла соперникам.

В ходе одиночного разряда летних Олимпийских игр в Токио Новак Джокович уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте. Встреча закончилась счетом 6:4, 6:7(4), 6:3 в пользу соперника. Также в полуфинале по теннису сербский спортсмен проиграл Александру Звереву из сборной Германии. Затем россияне Аслан Карацев и Елена Веснина во время парного турнира обыграли Джоковича, игравшего со Стоянович.