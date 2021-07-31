Глава ОКР Поздняков получил желтую карточку во время боя фехтовальщиц

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил желтую карточку во время финала женского командного турнира по фехтованию на саблях.

Четырехкратный олимпийский чемпион не сдержал эмоций во время боя между россиянкой Софьей Великой и француженкой Сесилии Бердер. Глава ОКР резко отреагировал на решение арбитра, за что судье пришлось остановить соревнования фехтовальщиц. Одному из членов штаба российской команды и самому Позднякову были показаны желтые карточки. В случае повторного предупреждения президент олимпийского комитета России будет вынужден покинуть трибуну.

Известно, что в составе женской сборной принимает участие дочь советского и российского фехтовальщика — София Позднякова.