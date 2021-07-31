Истребитель СУ-35 потерпел крушение на Сахалине

Экстренные службы проводят проверку по факту падения сверхманевренного истребителя СУ-35, который рухнул в Сахалинской области.

Согласно предварительным данным, воздушное судно совершило вылет с аэродрома совместного базирования государственной авиации Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Спустя несколько минут оттуда катапультировался летчик. Истребитель продолжил полет в сторону Сахалинской области.

СУ-35 потерпел крушение в 50-ти километрах от поселка Смирных. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.