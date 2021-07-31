Пьяный полицейский сбил мотоциклиста под Курском

Авария с участием полицейского и мотоциклиста привела к смерти человека. Еще один участник ДТП был госпитализирован.

В Курчатове Курской области пьяный сотрудники правоохранительных органов столкнулся с мотоциклом. В результате случившегося водитель двухколесного транспортного средства получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Пассажир мотоцикла скончался на месте, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

По данным следствия, за рулем иномарки находился сотрудник отделения МВД России по Поныровскому району во время исполнения служебных обязанностей. Он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводят проверку