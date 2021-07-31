Жители Петербурга смогут сами выбрать название для новой набережной в Кронштадте

Петербуржцы самостоятельно выберут название для новой набережной в Кронштадте, заявил глава администрации района Олег Довганюк.

Власти Кронштадта продолжают масштабную работу по развитию района. Вторая очередь "Острова фортов" открылась в День ВМФ. Название для новой набережной могут выбрать сами местные жители, заявил Довганюк. Губернатор Петербурга поддержал эту инициативу.

Прогулочная зона и велодорожки шириной в пять метров появятся на набережной. Ее проложат по южному берегу острова от морского порта "Моби Дик" до парка "Инчхон", передают "Невские новости".