Путин поздравил россиянок с золотом в турнире по фехтованию на саблях в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российских саблисток, завоевавших золотую медаль на соревнованиях в Токио.

Адресованная Софье Великой, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и Светлане Шевелевой поздравительная телеграмма от имени главы российского государства появилась на сайте Кремля. В письме Владимир Путин назвал победу российской женской сборной по фехтованию на саблях красивой и убедительной.

"Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", — говорится в послании.

Российские фехтовальщицы 31 июля в командных соревнованиях в рамках летней Олимпиады в Токио выиграли у сборной Франции со счетом 45:41. Спортсменки принесли 11-ю золотую медаль в актив России.