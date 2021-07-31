Молодая пара пострадала от рук байкеров в Черкассах

Группа мужчин на мотоциклах избила парня и девушку, а также разгромила битами их машину.

По словам пострадавшей, конфликт произошел из-за обгона на автомобиле колонны мотоциклистов. Байкеры сначала избили молодых людей, а потом они стали громить машину.

С помощью цепей и бит мужчины разгромили транспортное средство. После избиения молодую пару госпитализировали с множественными травмами и ушибами. У них диагностировали сотрясение мозга. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.