Роскосмос: эксплуатация МКС завершится к 2028 году

Международная космическая станция (МКС) прекратит эксплуатироваться к 2028 году. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Роскосмоса.

Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса дал рекомендацию включить работы по разработке технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу до 2025 года, передает ТАСС.

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) окажется серьезным шагом к освоению Луны, а также полетам на Марс, акцентировали внимание в государственной корпорации. Вместе с тем будет разработан согласованный с партнерами сценарий окончания эксплуатации МКС.