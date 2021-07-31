Порошенко в ответ на статью Путина указал на связь украинцев с европейской цивилизацией

Пятый глава украинского государства Петр Порошенко отреагировал на статью президента России Владимира Путина об историческом единстве народов сопредельных государств.

Своим мнением политик поделился на страницах польского издания Gazeta Wyborcza. В публикации говорится об окончательном формировании украинской нации, в связи с чем у граждан нет проблем со своей идентичностью. Между народами стран есть якобы существенные отличия, которые проявляются в языке, песнях, политической культуре и чувстве причастности к европейской цивилизации.

Порошенко отметил, что ему и соотечественникам "по барабану" на мнение Путина. Однако, согласно результатам опроса "Рейтинга", больше 40% украинцев поддерживают ключевой тезис российского лидера.