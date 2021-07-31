Комаровский объяснил, как распознать рак кожи

Есть несколько способов, как защититься от рака кожи. Подробнее о них рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик порекомендовал как можно реже подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Если этого никак не избежать, следует пользоваться специальными защитными средствами. Чтобы выявить рак кожи на ранней стадии, нужно внимательно следить за состоянием родинок.

Даже при посещении врача не все потенциально опасные родинки могут быть найдены, отметил Евгений Комаровский. Обнаружив нечто подозрительное, нужно сфотографировать пятно рядом с линейкой, порекомендовал Евгений Комаровский. Изменения в размере, цвете и форме родинок свидетельствует о необходимости как можно быстрее обратиться к компетентному врачу, отметил врач.