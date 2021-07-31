Глава ЛНР обвинил Зеленского в попытках активизировать конфликт в Донбассе

Действия властей Украины провоцируют возобновление масштабных боевых действий в Донбассе. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые предполагают создание «национального сопротивления» и увеличение численности ВСУ.

Пасечник отметил, что Киев открыто наращивает военный потенциал в Донбассе с целью возобновления масштабных боевых действий против ЛНР и ДНР. Кроме того, глава республики напомнил Зеленскому, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только при выполнении Киевом Минских соглашений.

«Своими очередными законами вы снова и снова противоречите сами себе и своим предвыборным обещаниям, отдаляя мир на Донбассе и вновь пытаясь перевести конфликт в активную стадию», — обратился Пасечник к Зеленскому.

Напомним: в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.