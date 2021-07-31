Риелтор озвучила реальную стоимость недвижимости Хованского

Арестованный блогер Юрий Хованский владеет дорогой недвижимостью. За трехкомнатную квартиру просят намного больше ее реальной стоимости.

На сайте Avito появились объявления о продажи двух квартир Хованского. Хотя владелец недвижимости не указан, легко заметить, что апартаменты напоминают задние фоны с видеозаписей блогера. Трехкомнатная на Большой Озерной стоит 45 млн рублей, однако риелтор Александра из агентства недвижимости "Тренд" озвучила изданию "Слово и Дело" реальную стоимость недвижимости.

Площадь квартиры составляет 127 квадратных метров. Здесь есть гостиная, спальня, кухня, гардеробная, кабинет, джакузи и душ для гостей. Риелтор сообщила, что стоимость недвижимости завышена на 25%. Один квадратный метр стоит приблизительно 250 тысяч рублей.

Вторая квартира на 56 квадратных метров стоит 15 млн рублей. Риелтор заметила, что три комнаты сделаны в разных стилях и такой интерьер не будет пользоваться популярностью. Стоимость такой жилплощади едва дотягивает до 13 млн рублей.

Юрия Хованского арестовали на два месяца. Всему виной песня видеоблогера про захват заложников на Дубровке. По заявлению Следственного Комитета, трек содержал оправдание терактов. Хованскому грозит лишение свободы на семь лет или штраф до миллиона рублей.