Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк ударил в глаз советника главы Офиса президента Тимофея Милонова.

Инцидент произошел на праздновании по случаю дня рождения бывшего секретаря СНБО. В ходе мероприятия политики отошли и начали ругаться. Милонов заявил, что Данилюк работал еще во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

После этой фразы экс-секретарь СНБО ударил оппонента и сказал, что с первого дня был на Майдане. Затем Милонова вывели с дня рождения.

Между Александром Данилюком и Тимофеем Милоновым ранее уже разгорался конфликт. Советник главы офиса президента не допустил экс-секретаря СНБО к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности.