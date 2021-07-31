Захарова резко ответила на завистливые комментарии западных СМИ о российских спортсменах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недовольство западных СМИ по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио.

По словам дипломата, Запад беснуется абсолютно по любому поводу, будь то завоеванные нашими спортсменами медали или же российская форма. Возмущения сыпятся и в адрес народной поддержки нашей сборной, и в ответ на невозмутимую реакцию команды на всевозможные оказии во время проведения соревнований. А теперь "прилетело" и русским журналистам за форму с национальной символикой.

"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", — резко ответила Захарова на выпады западных СМИ.

Ранее официальный представитель МИД России поставила на место украинского журналиста Романа Цимбалюка, недовольного рекламой на Олимпиаде-2020. На своей странице в Facebook он возмутился тем, что на российском Первом канале во время трансляции летних Игр в Токио включили рекламу в момент, когда проходила сборная Украины.