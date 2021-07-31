СК на Кубани возбудил уголовное дело по факту падения туриста с 15 метров в море

Следственные органы возбудили уголовное дело после падения мужчины с аттракциона возле Туапсе.

Инцидент произошел в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Мужчина катался на привязанном к катеру парашюте, но во время буксировки на удалении около 100 метров от берега турист выпал и полетел вниз.

Потерпевший упал в воду с высоты 15 метров и получил различные травмы. Его госпитализировали. Следователи провели проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства ЧП.