Захарова назвала абсурдными слова главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала мнение главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана об отсутствии неонацизма на Украине.

Слова французского министра о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине, официальный представитель российского ведомства назвала абсурдными.

По мнению Захаровой, французские сенаторы были шокированы, когда во время посещения Киева увидели, как детей прямо на улицах учат собирать и разбирать автомат, а также призывают принять участие в боевых действиях в Донбассе. После чего в МИД Франции заявили, что неонацистские группировки на Украине существуют, но не имеют особой популярности.

"Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов" (запрещен в России. — Прим. ред.) давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже — нет", — заявила дипломат.

Она также отметила, что у киевских властей должны возникнуть вопросы, ведь украинцев приобщают к военной идеологии, а французские чиновники заявляют, что это в порядке вещей — все в Европе так делают.

Ранее Захарову рассмешил рассказ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "печеньках" на встрече с главой США Джо Байденом.