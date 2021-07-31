Прикамье - щедрая рука: на самопиар пермские власти потратили 30 млн рублей и 17 квартир

Пермский край превращается в лучший регион России... в интернете и телевизоре. Краевое правительство за полгода потратило на пиар в газетах, на телевидении и в интернет-изданиях более 30 миллионов рублей из бюджета.

Восемь соответствующих контрактов были опубликованы на сайте госзакупок. Еще 17 миллионов рублей предусмотрено для подрядчика, который возьмется переделывать официальный сайт губернатора, вполне нормально функционирующий и успешно интегрированный с порталом госуслуг. Но нет предела совершенству, рассудили власти Перми и щедрой рукой выделили сумму, которую большинство пермяков никогда не увидит на своих банковских счетах.

Только хорошие новости

Формулировка осторожная и прямого упоминания пиара местных властей не содержит: «организация услуг по подготовке и размещению материалов… о приоритетных направлениях социально-экономического развития и социально значимых событиях Пермского края». Но назначение вполне прозрачное: более 30 миллионов рублей за 6 месяцев достались СМИ, рассказавшем о «социально значимых» инициативах краевого правительства.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Лидером по заработанному оказалось ООО «Деловая журналистика». Под этим юрлицом кроется пермский филиал авторитетного издания «Коммерсантъ»: правда, если головная редакция «Ъ» не пренебрегает критическими материалами в адрес местных властей, то пермская делает упор на комплиментарные статьи. Не исключено, что два летних спецпроекта «Экономика региона» и «Финансовые инструменты» входили в стоимость «закупки» правительства.

«В прошлом году экономика региона столкнулась с серьезными испытаниями. Пандемия коронавируса повлияла практически на все сферы жизни. Однако экономика выстояла. О точках роста и перспективах развития Пермского края в спецпроекте "Экономика региона"», — пишет пермский «Ъ».

«Развитие государственно-частного партнерства стало одной из любимых тем пермских региональных властей», «С каждым годом в Прикамье расширяется перечень мер поддержки инвесторов», «Сегодня в Пермском крае идет активное развитие объектов туристической инфраструктуры, в том числе при поддержке краевых властей…», — пишет издание. По июньскому госконтракту оно получило 8,5 миллиона рублей, по апрельскому — всего 400 тысяч, а в феврале — около 8,4 миллиона рублей.

Итого пермский «Коммерсантъ» только на госконтрактах заработал за полгода более 17,3 миллиона рублей. Если верить некоторым источникам, заказы на освещение в СМИ деятельности местных властей и раньше считались основными источниками доходов пермского «Ъ».

На втором месте по суммам контрактов оказался государственный холдинг ВГТРК, известный сеткой телеканалов «Россия». По майской заявке он получил от Пермского края чуть больше 9 миллионов рублей. Ценообразование справедливое: как-никак, всероссийский медиагигант с колоссальной аудиторией.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Еще 4,8 миллиона совсем недавно ушло частной пермской телекомпании «Ветта плюс», более 3 миллионов — Пермской ассоциации радио и телевидения, около 993 тысяч — «Эфир Медиа», издателю газет с телепрограммой. 2,1 миллиона досталось «ТВ проект Прикамье», владеющему франшизой на телевещание РБК в Пермском крае и на пермский сайт РБК. И это тоже, как в случае с «Коммерсантом», к вопросу об объективности авторитетных СМИ.

Сайт на 17 миллионов

Сам сайт краевого правительства ныне существует и работает: деньги выделены на «выполнение работ по развитию подсистемы «Услуги и сервисы Пермского края»», ныне интегрированной с порталом госуслуг. То есть при желании получить на сайте какую-то услугу вроде записи к врачу или выплаты компенсации за путевку в детский лагерь пользователя «перебрасывает» на общероссийский портал. На что будут потрачены 17 миллионов рублей — не очень понятно.

Зато понятно, что при положенной пермским сиротам сумме в 1 миллион рублей, которые те могут потратить на жилье, 17 миллионов — это 17 сиротских квартир. Или около 30 бесплатных участков для матерей с детьми-инвалидами. А может, повышение ставки медикам-бюджетникам, которых в Пермском крае катастрофически не хватает — в конце-концов, высокие зарплаты смогли бы «затащить» в регион иногородних специалистов.

pxhere.com /

Возможно, именно реальная социальная работа, а не статьи о ней, купленные на платное размещение в СМИ за бюджетные деньги, смогли бы помочь краю сэкономить лишних 30 миллионов. Что же касается сайта — напомним, что в 2013 году общественность возмутилась суммой в 25 миллионов рублей для сайта Минздрава, разгорелся нешуточный скандал. А подряд пермского правительства, «спрятавшийся» среди сотен тысяч госзакупок, так и остался несправедливо незамеченным на радость будущему подрядчику.

Хозяин — барин: раз необходимо совершенствовать сайт за 17 миллионов, то надо делать. Главное, чтобы не получилось как с проваленной реконструкцией пермского аэропорта, где подрядчик и сделал все неправильно, и 200 миллионов забрал за плохую работу. А если ситуация даже и повторится, так кому от этого хуже? Деньги ведь бюджетные. Народные, то есть. Не жалко.