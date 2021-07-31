В Сети появились кадры прибытия российских военнослужащих и бронетехники в Китай для участия в Армейских международных играх.

Российские команды были доставлены в Китай на самолетах Ил-76 из состава военно-транспортной авиации ВКС РФ. Вместе с военнослужащими доставлена военная техника, на которой они будут выступать.

"Вместе с военнослужащими доставлена военная техника, на которой им предстоит выступать, — новейшие боевые машины "Тайфун-ПВО" и боевые машины пехоты БМП-3", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Сети появились кадры, на которых можно увидеть прибытие российских военнослужащих и техники в Китай, передает Telegram-канал "Военный обозреватель".

Стоит отметить, что мероприятия в рамках Армейских международных игр пройдут на полигоне Корла, принадлежащем сухопутным войскам Народно-освободительной армии Китая.