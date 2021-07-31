Джордже Деспотович предугадал счет с "Арсеналом" и назвал себя Вангой

Сербский полузащитник казанского "Рубина" Джордже Деспотович назвал себя Вангой из-за верно угаданного счета с "Арсеналом".

Матч в рамках второго тура Тинькофф РПЛ между казанским "Рубином" и тульским "Арсеналом" завершился со счетом 3:0. Накануне игры футболист предсказывал этот счет.

"Потому что я чувствую. У меня сила, как y бабы Ванги", — прокомментировал нападающий в видео на странице клуба в Instagram.

Сам Деспотович достойно проявил себя в этом матче, забив гол с пенальти. Следующий матч чемпионата пройдет в Казани, где "Рубин" встретится с "Ахматом".