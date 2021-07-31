Антон Фетисов сообщил об увольнении с поста медиадиректора "Спартака"

Сообщивший об увольнении Антон Фетисов заявил, что был рад поработать в "Спартаке", но пришло время покинуть пост и продолжать двигаться дальше.

Директор по развитию и коммуникациям футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов увольняется. Свою должность он занял в июне 2020 года, когда свой пост оставил Антон Лисин.

"Пришло время расстаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. <...> Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали и меня лично, и нашу медиакоманду", — сказал Фетисов в беседе с ТАСС.

Антон Фетисов пожелал футбольному клубу побед, в том числе в медиапространстве. Возможным кандидатом на его должность может стать спортивный журналист Дмитрий Зеленов.