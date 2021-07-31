Предполагаемый посредник по делу о взятке прокурора Сызрани арестован в Самарской области

Подозреваемого в посредничестве при получении взятки по делу прокурора Сызрани задержали в Самарской области. По предварительным данным, это адвокат из Тольятти.

Прокурора Вадима Федорина подозревают во взятке размером 3 миллиона рублей, которые он попросил за помощь при расследовании уголовного дела. По данным СУ СК по региону, в пятницу подозреваемый в своем служебном кабинете получил многомиллионную взятку, после чего его задержали сотрудники ФСБ России.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ, части 6 статьи 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере"). Вадим Федорин занял пост прокурора Сызрани в августе прошлого года.