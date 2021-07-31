Казань примет два матча отборочного турнира ЧМ-2022

Казань примет два матча отборочного тура на Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2022 году. Игры пройдут без участия сборной России.

Сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 проведет сборная Белоруссии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. В Казани 5 сентября белорусы встретятся со сборной Уэльса, а 8 сентября — со сборной Бельгии.

Ранее СМИ сообщили, что УЕФА отменил матчи на территории Белоруссии. В июне стало известно, что игры под эгидой УЕФА пройдут согласно расписанию.